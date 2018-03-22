İrem Derici Jet Sosyete’ye konuk oldu

Star’da her Pazar ekrana gelen, Jet Sosyete’nin önceki gün gerçekleşen çekimlerine İrem Derici konuk oldu. Senaryo gereği dizide yer alan Chia adlı mekanda sahneye çıkan Derici, hem performansı hem de enerjisi ile kendisine hayran bıraktı. Yüksek enerjisi ve provalar sırasında söylediği şarkılar ile tüm sete eğlenceli zamanlar yaşatan İrem Derici sevilen parçaları “Zorun ne sevgilim” ve “Nabza göre şerbet” ile mini bir konser verdi.

Doğumgünü Jet Sosyete çekimlerine denk gelen başarılı sanatçı çekim sonrası tüm ekibe duygusal bir de konuşma yaptı “Bugün benim için tarihi bir gündür, bugün benim doğum günüm ve bir önceki yaşım çok zordu, ölümlerden döndüm. Ama bu yaşımda inşallah hayatın kafasına kafasına vurucam. Bu yaşımın en büyük doğum günü hediyesi bugün bu ekip ile çalışmak oldu, uğurum olsun”dedi.