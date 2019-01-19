İrem Derici depresyonda mı? Kısacık saçlı yeni imajı olay oldu

"Hayrola İrem Depresyonda mısın?" İrem Derici'nin takipçileri paylaşımı kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Derici'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Çok yakışmış bambaşka biri olmuşsun." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hayrola İrem depresyonda mısın?"yorumunu yaptı.



