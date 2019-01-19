İrem Derici depresyonda mı? Kısacık saçlı yeni imajı olay oldu

Ünlü popçu İrem Derici, saçlarını kısacık kestirip yeni imajıyla bir fotoğraf paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

İrem Derici depresyonda mı? Kısacık saçlı yeni imajı olay oldu

Şu sıralar YouTuber Gökçe Yıldırım'ın eski sevgilisi Ataberk Özdene ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İrem Derici, saçlarını kısacık kestirerek imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı, ınstagram hesabından da kısa kesilmiş saçlarıyla fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

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İrem Derici depresyonda mı? Kısacık saçlı yeni imajı olay oldu

İşte O Fotoğraf: Derici, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafının altına, "Çünkü saçım aşırı cool. Kudurun. Must, tanıdığım en yetenekli ve en derin adamsın. @ondertiryaki şansımızdır. Özledik pırlantamızı daha şimdiden!" notunu ekledi.

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İrem Derici depresyonda mı? Kısacık saçlı yeni imajı olay oldu

"Hayrola İrem Depresyonda mısın?" İrem Derici'nin takipçileri paylaşımı kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Derici'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Çok yakışmış bambaşka biri olmuşsun." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hayrola İrem depresyonda mısın?"yorumunu yaptı.

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İrem Derici depresyonda mı? Kısacık saçlı yeni imajı olay oldu

Yüzüklü Paylaşımı Olay Olmuştu: Geçtiğimiz günlerde söz yüzüklü paylaşım yapan popçunun bu hareketi, akıllara 'Ataberk Özdene evleniyor mu?' sorusunu getirmişti.

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