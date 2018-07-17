İrem Derici 'depresyona girdi' haberlerine veryansın etti!

Ünlü şarkıcı İrem Darıcı önceki gün İstinye Park'ta alışveriş yaparken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Derici, son dönemde aldığı kilolar nedeniyle hakkında çıkan 'depresyona girdi' iddilarına yanıt verdi. Hakkında çıkan depresyon haberlerine isyan eden Derici, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Depresyonda değilim, eşiğine bile gelmedim. Aksine son derece keyifliyim. Neşem de işlerim de yerinde.

NE OLMUŞTU: Bildiğiniz üzere İrem Derici'nin geçtiğimiz yıl aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüştü. Uzun süre hastanede tedavi görmüş ve tedavi gördükten sonra düzelen ve eski sağlığına kavuşan İrem Derici 10 kilo almıştı. Ancak bu durumdan rahatsız olduğu söylenmişti. 10 kilo aldığı için mutsuzlaşan şarkıcının yeni görüntüsünden dolayı depresyona girdiği iddia edilmişti.