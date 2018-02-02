İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı

30 yaşındaki popçu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiği mekanın çıkışında muhabirleri görünce sinirlendi. Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının haberine göre; geçtiğimiz yıl sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici, hayranlarını şok etti. 30 yaşındaki popçunun, eğlence çıkışı basına yansıyan görüntüleri ile kendine dikkat etmediği ortaya çıktı.
Şarkıcı İrem Derici, alkolün dozunu fazla kaçırınca ayakta duramadı. 30 yaşındaki popçu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiği mekanın çıkışında muhabirleri görünce sinirlendi. Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının haberine göre; geçtiğimiz yıl sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici, hayranlarını şok etti. 30 yaşındaki popçunun, eğlence çıkışı basına yansıyan görüntüleri ile kendine dikkat etmediği ortaya çıktı.
Şarkıcı İrem Derici, alkolün dozunu fazla kaçırınca ayakta duramadı. 30 yaşındaki popçu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiği mekanın çıkışında muhabirleri görünce sinirlendi. Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının haberine göre; geçtiğimiz yıl sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici, hayranlarını şok etti. 30 yaşındaki popçunun, eğlence çıkışı basına yansıyan görüntüleri ile kendine dikkat etmediği ortaya çıktı.
Şarkıcı İrem Derici, alkolün dozunu fazla kaçırınca ayakta duramadı. 30 yaşındaki popçu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiği mekanın çıkışında muhabirleri görünce sinirlendi. Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının haberine göre; geçtiğimiz yıl sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici, hayranlarını şok etti. 30 yaşındaki popçunun, eğlence çıkışı basına yansıyan görüntüleri ile kendine dikkat etmediği ortaya çıktı.
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