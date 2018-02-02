İrem Derici alkolü fazla kaçırınca ayakta duramadı

30 yaşındaki popçu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiği mekanın çıkışında muhabirleri görünce sinirlendi. Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının haberine göre; geçtiğimiz yıl sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici, hayranlarını şok etti. 30 yaşındaki popçunun, eğlence çıkışı basına yansıyan görüntüleri ile kendine dikkat etmediği ortaya çıktı. Twitter

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Şarkıcı İrem Derici, alkolün dozunu fazla kaçırınca ayakta duramadı. 30 yaşındaki popçu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiği mekanın çıkışında muhabirleri görünce sinirlendi. Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının haberine göre; geçtiğimiz yıl sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici, hayranlarını şok etti. 30 yaşındaki popçunun, eğlence çıkışı basına yansıyan görüntüleri ile kendine dikkat etmediği ortaya çıktı. Twitter

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2 5

Şarkıcı İrem Derici, alkolün dozunu fazla kaçırınca ayakta duramadı. 30 yaşındaki popçu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiği mekanın çıkışında muhabirleri görünce sinirlendi. Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının haberine göre; geçtiğimiz yıl sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici, hayranlarını şok etti. 30 yaşındaki popçunun, eğlence çıkışı basına yansıyan görüntüleri ile kendine dikkat etmediği ortaya çıktı. Twitter

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