İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı

Ülkelerindeki 14 günlük nevruz tatili için Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistlerin, yaklaşan sezon öncesi esnafa rahat bir nefes aldırıyor. Yaklaşık 860 esnafın, küçük AVM tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda, tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyalar yer alıyor. Farsça ve Türkçe duyurularla ürünlerin tanıtıldığı pazarda hafta başıyla birlikte hareketlilik başladı. 5 ile 200 TL arasındaki fiyatlarla esnaf kıştan kalan ürünlerini sezon öncesi uygun fiyata elinden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Kısa süreli pazarda esnaf, yaklaşan sezon öncesi borçlarını ödeyip, yeni ürünler almayı İranlı turiste bağladı. Esnaf pazarı sadece İranlılara değil, yerli turistinde hitap ettiğini belirtti.

Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, Kundu oteller bölgesinde 860 esnafı olduğunu belirterek, 30’un üzerindeki otelin içinde 200’e yakın esnafın faaliyet yürüttüğünü bildirdi.  Kundu esnafının dükkanlarının önüne kurduğu pazarın İranlı turistlere yönelik olduğunu kaydeden Kanmaz, “ Yerli misafirlerimiz de gelip alışveriş yapabilir. Kaliteli ürünlerimizi 3’te 1 fiyatına veriyoruz. Esnafımız elinde kıştan kalan ürünleri sezon açılmadan paraya çevirmek istiyor. Esnafımız kışın iş yapamıyor. Fiyatlar çok uygun” dedi.

Pazarın ziyaretçilerini şu dönemde Nevruz tatili olması nedeniyle İranlıların olduğunu dile getiren Kanmaz, “ Avrupalı turistlerde geliyor. İngilizlerde geliyor. Bu pazardan her tatilcimiz yararlanıyor. Sokakta bir panayır, festival havası var. Çok bir para kazanılmıyor ama yinede ürünün yeri değişmiş oluyor. Geçen yıla oranla İranlı turist sayısı yüzde 10-15 oranında düşük gibi. Otellerdeki doluluk oranı iyi. Önümüzde 15 günlük bir süreç var,İranlı turistlerdeki hareketlilik inşallah esnafımıza da yansır.”ifadelerine yer verdi.

  • Güncel 26 Mart 2018 12:47
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