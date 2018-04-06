İranlı uyuşturucu baronu yakalandı FETÖ'nün gizli tanığıydı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İranlı Naci Şerifi Zindaşti ve 9 adamını bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye’de uluslararası bir suç örgütünü tespit etti. Suç örgütüne yönelik operasyon başlatan polis, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesini yakaladı. Yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, suç örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

FETÖ'NÜN KUMPAS DAVALARINDA GİZLİ TANIKTI

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’nin FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

FETÖ SAVCISI İLE GİZLİ GÖRÜŞME

2009'da uyuşturucu suçundan Maltepe Cezaevinde yatarken yapıldığı ileri sürülen görüşmeyle ilgili olarak firari FETÖ'cü savcı Cihan Kansız’ın bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdiği ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi tarafından İranlı suç örgütü liderine, Ergenekon ve Balyoz öncesi firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz'e ‘gizli tanık’ olarak ifade verip, operasyonların önünü açması halinde serbest bırakılacağı vaadinde bulunulduğu iddia edildi.

  • Güncel 06 Nisan 2018 11:12
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