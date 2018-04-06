İranlı ünlü uyuşturucu baronu yakalandı FETÖ ayrıntısı bomba

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İranlı Naci Şerifi Zindaşti ve 9 adamını bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.Yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, suç örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

KIZI VE YEĞENİ İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ: İranlı baronun içinde olduğunu düşündükleri Zindaşti'ye ait lüks aracı 26 Eylül 2014 günü çarpraz ateşe aldı. Ancak araçta bulunan Zindaşti'nin kızı ve yeğeni öldürüldü.

FETÖ'DEN TUTUKLU ABD KONSOLOS ÇALIŞANI METİN TOPUZ İLE BAĞLANTI: İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’nin FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

FETÖ SAVCISI İLE GİZLİ GÖRÜŞME: 2009'da uyuşturucu suçundan Maltepe Cezaevinde yatarken yapıldığı ileri sürülen görüşmeyle ilgili olarak firari FETÖ'cü savcı Cihan Kansız’ın bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdiği ortaya çıktı.

GİZLİ TANIKLIK YAPTI: İran'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı için idam cezasına çarptırılan Zindaşti, Kemal Şerifi Seydani ismindeki yakınının kimliğini kullanarak Türkiye'ye kaçmıştı. İşlediği suçlardan dolayı Türkiye'de cezaevine giren Zindaşti, 2010 yılında FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon soruşturmasında 'Terazi' kod adıyla gizli tanık olarak ifade verdi. Zindaşti bu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DİĞER UYUŞTURUCU KARTELLERİ İNFAZ EMRİNİ VERDİ: Zindaşti, uluslararası uyuşturucu kartelinin Yunanistan'da 5 ton uyuşturucusunun kaybolması üzerine diğer uyuşturucu kartellerinin hedefi haline geldi. İddiaya göre Zindaşti hakkında uyuşturucu kartelleri infaz emri verdi.