  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBaşkent’ten aileleri mutlu eden haber!
eposta yazdır zoom+ zoom-

İranlı ünlü uyuşturucu baronu yakalandı FETÖ ayrıntısı bomba

İranlı ünlü uyuşturucu baronu yakalandı FETÖ ayrıntısı bomba

İstanbul polisinin uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı. Zindaşti'nin kızı ve şoförü Büyükçekmece’de silahlı saldırıda öldürülmüştü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-04-2018 10:48 - Güncelleme: 06-04-2018 10:48

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İranlı Naci Şerifi Zindaşti ve 9 adamını bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.Yakalanan zanlıların emniyetteki sorguları sürerken, suç örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

KIZI VE YEĞENİ İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ: İranlı baronun içinde olduğunu düşündükleri Zindaşti'ye ait lüks aracı 26 Eylül 2014 günü çarpraz ateşe aldı. Ancak araçta bulunan Zindaşti'nin kızı ve yeğeni öldürüldü.

FETÖ'DEN TUTUKLU ABD KONSOLOS ÇALIŞANI METİN TOPUZ İLE BAĞLANTI: İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’nin FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un bir dönem görev yaptığı ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

FETÖ SAVCISI İLE GİZLİ GÖRÜŞME: 2009'da uyuşturucu suçundan Maltepe Cezaevinde yatarken yapıldığı ileri sürülen görüşmeyle ilgili olarak firari FETÖ'cü savcı Cihan Kansız’ın bu gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi talimatını verdiği ortaya çıktı.

GİZLİ TANIKLIK YAPTI: İran'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı için idam cezasına çarptırılan Zindaşti, Kemal Şerifi Seydani ismindeki yakınının kimliğini kullanarak Türkiye'ye kaçmıştı. İşlediği suçlardan dolayı Türkiye'de cezaevine giren Zindaşti, 2010 yılında FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon soruşturmasında 'Terazi' kod adıyla gizli tanık olarak ifade verdi. Zindaşti bu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DİĞER UYUŞTURUCU KARTELLERİ İNFAZ EMRİNİ VERDİ: Zindaşti, uluslararası uyuşturucu kartelinin Yunanistan'da 5 ton uyuşturucusunun kaybolması üzerine diğer uyuşturucu kartellerinin hedefi haline geldi. İddiaya göre Zindaşti hakkında uyuşturucu kartelleri infaz emri verdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İranlı ünlü uyuşturucu baronu yakalandı FETÖ ayrıntısı bomba haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro