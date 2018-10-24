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İranlı turistler taksici kadını dolandırdı

İranlı turistler taksici kadını dolandırdı

İSTANBUL'da taksicilik yapan Nurşen Aşık, Maslak'tan aldığı turistleri Taksim Meydanı'na getirdi. Aşık'a turistler sahte 100 lira verdi. İranlı yolcular araçtan indikten sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici Aşık, turistleri bulmak için Taksim Meydanı'na geri geldi ancak bulamadı. Hem sahte 100 lira alan hem de cebindeki 40 lirayı para üstü olarak veren Aşık, aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı. 

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 13:28 - Güncelleme: 24-10-2018 13:28

60 yaşındaki Nurşen Aşık, Maslak'tan İranlı iki kadın turisti aracına aldı. Taksiye binen müşteriler, Taksim Meydanı'na gitmek istediklerini söyledi. Müşterilerini Taksim Meydanı'na getiren Nurşen Aşık'a 58 lira taksimetre ücreti için 100 lira verildi. Para üstü veren Nurşen Aşık müşterileri indirdikten sonra yoluna devam etti. 


PARANIN SAHTE OLDUĞU ANLADI
Nurşen Aşık parayı çantasına koyacağı sırada İranlı yolculardan aldığı 100 liranın sahte olduğunu anladı. Aşık, indirdiği müşterileri bulmak için Taksim Meydanı'na geri döndü ancak İranlı kadınları bulamadı.

Hem sahte 100 lira alan hem de cebindeki 40 lirayı para üstü olarak veren Nurşen Aşık, aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı. 

CEBİNDEKİ PARAYI KAPTIRDI
30 yıldır şoförlük yaptığını ve emekli olduktan sonra 5 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen 60 yaşındaki Nurşen Aşık, "Durağımızdan araç talep edildi. Müşterileri almak için ben çıktım. Maslak'tan aldım, Taksim'e gitmek istediklerini söylediler. Bir sürü valizleri vardı. Onları taşıdım, aracıma koydum. Yolda sohbet ettik, bana yiyecek ikram etiler. 

İLTİFAT BİLE ETTİM
Onları sevdim, 'İranlı kızlar çok güzel oluyor' dedim, iltifat ettim. Taksim Meydanı'na geldik Taksimetre 58 lira yazdı 100 lira verdiler 40 lira para üstü verdim. Müşterileri indirip yoluma devam ettim bir sonraki aldığım müşteri de 100 lira verdi onu çantama koydum. İranlı kadınların verdiği 100 lira orada duruyordu. Onu da çantama koymak için aldığımda sahte olduğunu fark ettim. Şimdi onları bulmak için buraya geldim ama gitmişler dolandırıldım" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 24 Ekim 2018 14:07 maslaktan taksime 60 tl vaaayy vay. OH OLMUS SANA ZIRLAMA SIMDI! Maslak taksim arasi en fazla 35/40 tl tutar!

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