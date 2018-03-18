  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

İranlı milyardere Türkiye tatilinde sahte MİT'çi şoku!

İranlı milyardere Türkiye tatilinde sahte MİT'çi şoku!

İranlı milyarder iş adamı A.S.(35) ve kız kardeşlerini, kendilerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) süsü vererek İstanbul’da kaçıran fidye çetesi yakalandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-03-2018 20:19 - Güncelleme: 18-03-2018 20:19

İranlı milyarder iş adamı A.S. (35) ve kız kardeşlerini İstanbul'da kaçıran sahtekarlar yakalandı. İddiaya göre; Dubai ve Rusya'da yatırımları olan A.S. (35) ve kız kardeşleri M.S. ile M.S. Türkiye'de tatildeydi. Üç kardeş, güvenlikleri için Dubai'de bir İngiliz güvenlik şirketiyle anlaştı. Onlar da bir Türk özel güvenlik görevlisini işe aldı.

İranlı turistler, Beyoğlu'na bağlı Sütlüce'de kaldıkları otele gelen 3 kişi tarafından 24 Ekim'de kaçırıldı. MİT görevlisi ve polis olarak kendilerini tanıtan şebeke, 3 kardeşi Ayazağa'da metruk bir binaya götürürken, 3 kardeşin 500 bin euro değerindeki ziynet eşyalarını çaldı.

Ailenin polise ihbarı sonrası başlayan soruşturma sonrası üç kardeş fidyeciler tarafından 30 saat sonra serbest bırakıldı. Gerçeği öğrenen turistler şikayetçi oldu.

Üç kardeşin otel odalarını boşaltan dört kişinin güvenlik gerekçesiyle tutulan İngiliz korumalar S.C., J.A. ve P.B. olduğu saptandı. İngiliz şüphelilerin olaydan saatler sonra İngiltere'ye kaçtıkları belirlendi.

Olayı planlayan ve uluslararası çetenin üyesi olduğu saptanan 'Lorient' kod adlı Belçika uyruklu S.E.A.W., Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. 1'i Belçika, 2'si İran uyruklu üç şüpheli ve Türk üç özel güvenlik görevlisi olmak üzere 6 şüpheli operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İranlı milyardere Türkiye tatilinde sahte MİT'çi şoku! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro