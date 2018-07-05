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İranlı komutandan tehdit!

İranlı komutandan tehdit!

Young Journalists Club adlı haber portalının haberine göre İran Devrim Muhafızları komutanlarından İsmail Kevseri, ülkesinin petrol satışının engellenmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan petrol gemisi geçişlerine izin vermeyeceklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 11:02 - Güncelleme: 05-07-2018 11:02

İran'la uluslararası toplum arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın geleceğiyle ilgili belirsizlikler sürerken Tahran'ın tepkisinin sertleşebileceği mesajları geliyor.

Young Journalists Club adlı bir portalın haberine göre İran Devrim Muhafızları komutanlarından İsmail Kevseri, İran petrolünün satışının engellenmesi halinde İran'ın da Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol gemilerini engelleyebileceğini söyledi.

Portala göre Kevseri, "İran petrolünü durdurmak istiyorlarsa, biz de o zaman Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatlarına izin vermeyiz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında İran'la nükleer anlaşmadan çekilmiş ve ülkeye ekonomik yaptırımların yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. ABD yönetimi bu kapsamda müttefiklerine İran'dan petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmaları çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de nükleer anlaşmanın geleceği ile ilgili olarak Avrupa ülkelerinde temaslarda bulunuyor. Hafta başında İsviçre'yi ziyaret eden Ruhani dün Avusturyalı yetkililerle bir araya geldi.

Ruhani, Viyana'da yaptığı açıklamada ABD'nin çekilmesinin ardından nükleer anlaşmaya imza koyan diğer ülkelerden, İran'ın çıkarlarının korunacağı yönünde güvence vermelerini, bu koşulun sağlanması halinde anlaşmanın devam edebileceğini söyledi.

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