İranlı kadınlar yasağı böyle deldiler

Kadınların erkek takımlarının maçlarını izlemek için stadyuma girmelerinin yasak olduğu İran’da, kadınlar son zamanlarda farklı yöntemler kullanarak statlara girmeyi başarıyor. İranlı kadınlar, sevdiklerin takımın maçlarını yakından izleyebilmek için erkek kılığına girerek, bu şekilde güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başarıyor.



