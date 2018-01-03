İranlı kadınlar başörtülerini attı

Hollandalı fotoğraf sanatçısı Marinka Masséus "Gizli Özgürlük" konulu bir fotoğraf projesi hazırlamak için İran'a gitti. Geçen hafta yeni bir protesto dalgası İran'ı vurdu. İran sokakları bu denli büyük kitlesel protestolara ilk defa sahne olmuyor. Dini mercilerin belirleyici olduğu teokratik sistem önceki dönemlerde ciddi meşruiyet sorunlarıyla yüz yüze kaldı. Sonuç olarak, İranlılar, kızgınlıklarını açığa vurmak için hep fırsatlar aradı. Diğer yandan rejim, halkın kızgınlığını ve çaresizliğini yatıştırmak amacıyla düzenli seçimler gibi, bazı emniyet supapları yaratmaya çalıştı. Rahimi'nin selefi Hüseyin Sacedinya ise Nisan 2016'da İslami kıyafet kurallarına uymayanları rapor etmek için 7.000 gizli ahlak polisinin Tahran sokaklarında görev yaptığını duyurmuştu. İstatistiklere ulaşmak zor olsa da Tahran trafik polisi 2015'te araçları içinde 'kötü hicab' içinde bulunan 40.000 kadınla ilgili işlem yaptığını açıklamıştı. Twitter

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İran'da başörtüsü zorunluluğu devam ediyor 2014 yılında neredeyse 3 milyon kadın ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özellikle iki senedir gevşek de olsa kıyafet zorunluluğu hala var. Başörtüsü ise bazı kadın örgütleri tarafından baskı ve rejimin simgesi olmuş durumda. Fotoğraf sanatçısı Marinka Masséus kadın örgütlerine destek olmak için İran'a gitti. İran'da gizli bir evde çekilen fotoğraflarda kadınlar simgesel olarak başörtüsünü havaya fırlatıp fotoğraf çekindi. Twitter

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Hollandalı fotoğraf sanatçısı Marinka Masséus "Gizli Özgürlük" konulu bir fotoğraf projesi hazırlamak için İran'a gitti. Geçen hafta yeni bir protesto dalgası İran'ı vurdu. İran sokakları bu denli büyük kitlesel protestolara ilk defa sahne olmuyor. Dini mercilerin belirleyici olduğu teokratik sistem önceki dönemlerde ciddi meşruiyet sorunlarıyla yüz yüze kaldı. Sonuç olarak, İranlılar, kızgınlıklarını açığa vurmak için hep fırsatlar aradı. Diğer yandan rejim, halkın kızgınlığını ve çaresizliğini yatıştırmak amacıyla düzenli seçimler gibi, bazı emniyet supapları yaratmaya çalıştı. Rahimi'nin selefi Hüseyin Sacedinya ise Nisan 2016'da İslami kıyafet kurallarına uymayanları rapor etmek için 7.000 gizli ahlak polisinin Tahran sokaklarında görev yaptığını duyurmuştu. İstatistiklere ulaşmak zor olsa da Tahran trafik polisi 2015'te araçları içinde 'kötü hicab' içinde bulunan 40.000 kadınla ilgili işlem yaptığını açıklamıştı. Twitter

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