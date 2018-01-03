İranlı kadınlar başörtülerini attı

İranlı kadınlar başörtülerini attı

Hollandalı fotoğraf sanatçısı Marinka Masséus "Gizli Özgürlük" konulu bir fotoğraf projesi hazırlamak için İran'a gitti. Geçen hafta yeni bir protesto dalgası İran'ı vurdu. İran sokakları bu denli büyük kitlesel protestolara ilk defa sahne olmuyor. Dini mercilerin belirleyici olduğu teokratik sistem önceki dönemlerde ciddi meşruiyet sorunlarıyla yüz yüze kaldı. Sonuç olarak, İranlılar, kızgınlıklarını açığa vurmak için hep fırsatlar aradı. Diğer yandan rejim, halkın kızgınlığını ve çaresizliğini yatıştırmak amacıyla düzenli seçimler gibi, bazı emniyet supapları yaratmaya çalıştı. Rahimi'nin selefi Hüseyin Sacedinya ise Nisan 2016'da İslami kıyafet kurallarına uymayanları rapor etmek için 7.000 gizli ahlak polisinin Tahran sokaklarında görev yaptığını duyurmuştu. İstatistiklere ulaşmak zor olsa da Tahran trafik polisi 2015'te araçları içinde 'kötü hicab' içinde bulunan 40.000 kadınla ilgili işlem yaptığını açıklamıştı.

19
İranlı kadınlar başörtülerini attı

İran'da başörtüsü zorunluluğu devam ediyor 2014 yılında neredeyse 3 milyon kadın ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özellikle iki senedir gevşek de olsa kıyafet zorunluluğu hala var. Başörtüsü ise bazı kadın örgütleri tarafından baskı ve rejimin simgesi olmuş durumda. Fotoğraf sanatçısı Marinka Masséus kadın örgütlerine destek olmak için İran'a gitti. İran'da gizli bir evde çekilen fotoğraflarda kadınlar simgesel olarak başörtüsünü havaya fırlatıp fotoğraf çekindi.

29
İranlı kadınlar başörtülerini attı

Hollandalı fotoğraf sanatçısı Marinka Masséus "Gizli Özgürlük" konulu bir fotoğraf projesi hazırlamak için İran'a gitti. Geçen hafta yeni bir protesto dalgası İran'ı vurdu. İran sokakları bu denli büyük kitlesel protestolara ilk defa sahne olmuyor. Dini mercilerin belirleyici olduğu teokratik sistem önceki dönemlerde ciddi meşruiyet sorunlarıyla yüz yüze kaldı. Sonuç olarak, İranlılar, kızgınlıklarını açığa vurmak için hep fırsatlar aradı. Diğer yandan rejim, halkın kızgınlığını ve çaresizliğini yatıştırmak amacıyla düzenli seçimler gibi, bazı emniyet supapları yaratmaya çalıştı. Rahimi'nin selefi Hüseyin Sacedinya ise Nisan 2016'da İslami kıyafet kurallarına uymayanları rapor etmek için 7.000 gizli ahlak polisinin Tahran sokaklarında görev yaptığını duyurmuştu. İstatistiklere ulaşmak zor olsa da Tahran trafik polisi 2015'te araçları içinde 'kötü hicab' içinde bulunan 40.000 kadınla ilgili işlem yaptığını açıklamıştı.

39
İranlı kadınlar başörtülerini attı

İran'da başörtüsü zorunluluğu devam ediyor 2014 yılında neredeyse 3 milyon kadın ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özellikle iki senedir gevşek de olsa kıyafet zorunluluğu hala var. Başörtüsü ise bazı kadın örgütleri tarafından baskı ve rejimin simgesi olmuş durumda. Fotoğraf sanatçısı Marinka Masséus kadın örgütlerine destek olmak için İran'a gitti. İran'da gizli bir evde çekilen fotoğraflarda kadınlar simgesel olarak başörtüsünü havaya fırlatıp fotoğraf çekindi.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat