İranlı kadın başörtüsü takmayan hemcinsine saldırdı!

İran'da bir kadın trafikte karşılaştığı başörtüsü takmayı reddeden hemcinsine saldırdı. Önce sözlü olarak başlayan saldırı öfkeli kadının arabasından inip başörtüsü takmayan kadına fiziksel müdahalede bulunmasıyla büyüdü. Saldırgan kadının, başörtüsü takmayan kadının arabasına yönelip ona saldırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.