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İranlı diplomattan Türkiye itirafı

İranlı diplomattan Türkiye itirafı

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Afrin Harekatı'nın yankıları sürüyor. İran Dışişleri'nde çalışan eski diplomat Sadık Meleki, Suriye'de Türkiye'nin kazandığını, İran'ın ise en büyük kayıpları veren ülke olduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2018 19:04 - Güncelleme: 01-02-2018 00:34

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin yapılan yorumlar ne kadar haklı bir müdahale olduğunu da ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Sadık Meleki, İran'ın Suriye'de kaybettiğini, Türkiye'nin ise kazanan tarafta olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı eski diplomatlarından Sadık Meleki, İran Diplomatik Araştırmalar Merkezi’nin sitesinde yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’nin Afrin ilindeki çatışmaların en büyük kaybedeni İran… Ankara, Afrin harekâtını Washington ve Moskova ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdi. Ancak İran bu dosyada hiç yer almadı. İran böylece Suriye’deki çatışmalar denkleminde en büyük kaybeden oldu."
Meleki, Suriye’deki çatışmalarda DAEŞ’e karşı üstünlük sağlayan İran’ın Afrin operasyonunuyla kayıpta olduğunu, Türkiye’nin ise Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olabileceğini belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2018 22:04 Soci ye katilan her ulke kazandi cunku ortak karar birileri cikipta ortak karar Alan ulkeler arasinda biz kaybettik onlar kazandi demek tamamen Bir provakotorluk zerveyi bozma cabasidir Saygilarimla Kenan Demir

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