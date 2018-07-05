İran'ın zengin çocukları sınırları zorlayınca Instagram yasaklandı

Yapılan basın toplantısıyla açıklanan yasak için bakın sebep olarak ne gösterildi... İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede Instagram kullanımının yasaklanacağını belirtti. Başkent Tahran’daki başsavcılık binasında düzenlediği basın toplantısında Musaddık, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram’ın yasaklanacağını söyledi. Musaddık, yasağın ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin bilgi vermezken, bu kararın gerekçesi olarak “ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açmasını” gösterdi
İran’da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Geçen aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı.
Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55’le en çok kullandıkları Telegram’ın ardından yüzde 23’le Instagram geliyor. Geçen hafta ülkede doların hızla yükselmesini protesto eden Tahran esnafının eylemlerinden sonra Instagram’ın kapatılması kararının alınması dikkati çekiyor.
Instagramı oldukça aktif kullandığı gözlenen gençler, özellikle de 'zengin çocuklar' furyasının müptelası diyebiliriz. Ülke yasaklarına rağmen havuz partilerinden ve gece eğlencelerinden mahrum kalmayan gençler, lüks yaşamlarını sosyal medyada paylaşmaktan geri kalmıyor. İşte gençlerin İran'daki dikkat çeken yaşamı...
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