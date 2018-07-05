İran'ın zengin çocukları sınırları zorlayınca Instagram yasaklandı

Yapılan basın toplantısıyla açıklanan yasak için bakın sebep olarak ne gösterildi... İran Başsavcı Yardımcısı Muhammed Musaddık, ülkede Instagram kullanımının yasaklanacağını belirtti. Başkent Tahran’daki başsavcılık binasında düzenlediği basın toplantısında Musaddık, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram’ın yasaklanacağını söyledi. Musaddık, yasağın ne zaman uygulamaya konulacağına ilişkin bilgi vermezken, bu kararın gerekçesi olarak “ülkedeki bazı sanatçıların Instagram üzerinden ihtiyaç sahibi kişiler için yardım toplamasının suistimallere yol açmasını” gösterdi