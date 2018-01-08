İran'ın Zengin Çocukları' devrim için mi uğraşıyor?

İran'ın Zengin Çocukları' devrim için mi uğraşıyor?

İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor. İran'ın zengin çocukları, geçtiğimiz yıllarda Instagram'da hesap açtıklarında hem yerel basın hem de dış basında çok konuşulmuşlardı. Zira Tahran'ın zengin çocuklarının paylaştıkları fotoğraflar hem çok şaşırtmış, hem de olay olmuştu.Hesapta İranlı zengin gençlerin abartılı yaşam tarzı, genç kızların başı açık hatta bikinili fotoğrafları İran'da çok konuşulmuştu.
Sosyal medyada Rich Kids of Instagram (Instagram'ın Zengin Çocukları) adlı hesaptan ilham alarak açılan Rich Kids of Tehran (Tahran'ın Zengin Çocukları) hesabı şimdi de İran'daki protestolar nedeniyle gündemde.

116
İran'ın Zengin Çocukları' devrim için mi uğraşıyor?

İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor. Konuyla ilgili olarak New York Times gazetesine bir yazı yazan İranlı gazeteci Amir Ahmadi Arian, "İranlı zengin çocukların servetlerinin kaynaklarından habersiz yeni aristokrat bir sınıf gibi davranıyorlar" dedi. Arian, Porsches ve Maserati araçların zavallı bir şekilde yoksulların gözü önünde Tahran sokaklarında dolaştırıldığını ve bu çocukların Instagram'da zenginliklerini anlattıklarını söyledi.İşte İran'ın Zengin Çocukları hesabından yapılan ve tartışma yaratan paylaşımlar...

216
İran'ın Zengin Çocukları' devrim için mi uğraşıyor?

İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor. İran'ın zengin çocukları, geçtiğimiz yıllarda Instagram'da hesap açtıklarında hem yerel basın hem de dış basında çok konuşulmuşlardı. Zira Tahran'ın zengin çocuklarının paylaştıkları fotoğraflar hem çok şaşırtmış, hem de olay olmuştu.Hesapta İranlı zengin gençlerin abartılı yaşam tarzı, genç kızların başı açık hatta bikinili fotoğrafları İran'da çok konuşulmuştu.
Sosyal medyada Rich Kids of Instagram (Instagram'ın Zengin Çocukları) adlı hesaptan ilham alarak açılan Rich Kids of Tehran (Tahran'ın Zengin Çocukları) hesabı şimdi de İran'daki protestolar nedeniyle gündemde.

316
İran'ın Zengin Çocukları' devrim için mi uğraşıyor?

İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor. Konuyla ilgili olarak New York Times gazetesine bir yazı yazan İranlı gazeteci Amir Ahmadi Arian, "İranlı zengin çocukların servetlerinin kaynaklarından habersiz yeni aristokrat bir sınıf gibi davranıyorlar" dedi. Arian, Porsches ve Maserati araçların zavallı bir şekilde yoksulların gözü önünde Tahran sokaklarında dolaştırıldığını ve bu çocukların Instagram'da zenginliklerini anlattıklarını söyledi.İşte İran'ın Zengin Çocukları hesabından yapılan ve tartışma yaratan paylaşımlar...

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat