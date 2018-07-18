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İran'ın uranyum stoku yaklaşık 950 ton

İran'ın uranyum stoku yaklaşık 950 ton

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, şu anda yaklaşık 950 ton uranyum stokuna ulaştıklarını belirterek, gelişmiş santrifüjler üretmek için gerekli tesisin inşa sürecinin tamamlandığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 12:05 - Güncelleme: 18-07-2018 12:05

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Tahran'ın nükleer programı hakkında bilgi verdi.  Salihi, ülkesinin şu anda 900 ila 950 ton arasında uranyum stokuna sahip olduğunu belirterek, İran'ın nükleer programındaki uzun vadeli hedefleri doğrultusunda bu miktarın yeterli olduğunu anlattı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Salihi, İran lideri Ali Hamaney'in talimatı doğrultusunda gelişmiş santrifüjler üretmek için ihtiyaç duyulan "rotor" üretim tesisinin inşasının tamamlandığını belirtti.

Salihi, UF4 olarak adlandırılan "uranyum tetraflorid" maddesinin üretildiği fabrikanın uranyum zenginleştirme işlemlerinde 190 bin SWU'ya ulaşmak için devreye alındığını aktardı.

Uranyum zenginleştirme tesislerinde santrifüjlerin ham maddesi olarak kullanılan "uranyum hekzaflorid" (UF6) stokunu artırmak hedefiyle İsfahan'daki Uranyum Dönüştürme Tesisi'nde UF6 üretim fabrikasının kurulduğunu da anlatan Salihi, tüm faaliyetlerin nükleer anlaşma çerçevesinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

İran'la 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme imkanı veriyor. Anlaşmadan önce İran'ın yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirdiği belirtilmişti. Nükleer silah üretimi için ise uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

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