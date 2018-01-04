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İran'ın gençlerinden dikkat çeken Atatürk paylaşımı!

İran'ın gençlerinden dikkat çeken Atatürk paylaşımı!

İranlı gençlerin lüks yaşantısına ilişkin görsellerin paylaşıldığı instagram hesabı olan Tahran'ın Zengin Çocukları (RichKidsofTehran) hesabından Atatürk'lü paylaşım yapıldı.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 10:31 - Güncelleme: 04-01-2018 10:31

Ekonomi temelli protestolarla başlayan İran'daki gösteriler, siyasi ayaklanmalara dönüştü.

Bir haftadan fazla süredir sokakları yakıp yıkarak rejim ve hükümet değişimi talep eden eylemciler isyan ediyor.

Sosyal medyaya sınırlı erişimin sağlandığı İran'da 100 binin üzerinde takipçisi olan ve Tahran'ın zengin ailelerinin çocuklarının günlük hayatlarına dair fotoğrafların paylaşıldığı Instagram hesabından ilginç bir Atatürk paylaşımı yapıldı.

ZENGİN ÇOCUKLAR ATATÜRK İSTİYOR

Magazin basınında da sık sık gündeme gelen, Türkiye'den de takipçisi bulunan “RichKidsofTehran” (Tahran’ın zengin çocukları) isimli Instagram hesabından dün yapılan Atatürk paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İRAN'IN ATATÜRK'E İHTİYACI VAR

İnstagram hesabından “İran’ın Atatürk’e ihtiyacı var” ifadelerine yer verilen bir görsel paylaşıldı. Türkiye'den de bu paylaşım için pek çok yorum yapıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Ocak 2018 10:37 Allah ina kurban oldugum,gelmis gecmis en buyuk deha,en buyuk asker,en buyuk lider,devlet adami...Turk halki seni ilelebet kalbinde,beyninde tasiyacak Ulu onder Ataturk...

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