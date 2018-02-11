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İran'ı karıştıran iddia! Dini lider Hamaney öldü mü?

İran'ı karıştıran iddia! Dini lider Hamaney öldü mü?

İran'da İslam devriminin üzerinden tam 39 yıl geçti. Devrim'in 39'uncu yılı Tahran’ın Azadi Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene Hamaney'in katılmaması 'ölüm' dedikodularını getirdi.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 17:58 - Güncelleme: 11-02-2018 20:39

İran'da Rıza Pehlevi'nin devrilmesiyle yerine Ayetullah Ruhullah Musevi Humeyni'nin yani İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden tam 39 yıl geçti.

İran'da devrimin 39'uncu yılı halk tarafından coşkuyla kutlanıyor. Başkent Tahran'da bulunan Azadi Meydanında toplanan İran halkı, ellerinde taşıdıkları İran bayrakları ve attıkları sloganlar ile devrimi kutladılar.

Azadi Meydanı'nda düzenlenen törene, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.

"HAMANEY ÖLDÜ" İDDİALARI

Devrim'in 39'uncu yılı kutlamalarına İran dini lideri Hamaney hakkında çıkan iddialar gölge düşürdü. Hamaney'in birkaç gün evden çıkamamış olması ve sağlık durumunun giderek kötüleşmesi, dini liderin hayatını kaybettiği iddialarını da beraberinde getirdi.

Hamaney'in, her sene Cumhurbaşkanı ile katıldığı törene bu sene gelmemiş olması da bu iddiaları kuvvetler nitelikte olarak yorumladı. Gazetelerde de Hamaney'in öldüğü iddiaları yer aldı. Dini liderin hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, basın, Hamaney'in ölüm nedeni olarak bağırsak kanseri olduğunu belirtiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • deniz 11 Şubat 2018 19:57 Sayin hasan ruhaniyi cok seviyorum

    CEVAP YAZ 0 2
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