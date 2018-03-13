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İran'dan Türk jetiyle ilgili açıklama! Kazanın sebebi...

İran'dan Türk jetiyle ilgili açıklama! Kazanın sebebi...

İran Havacılık Kurumu yetkilisi, düşen Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı. İranlı yetkili jete alçalma izni verdiklerini, jetin teknik arızadan dolayı düştüğünü söyledi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 09:07 - Güncelleme: 13-03-2018 09:07

14 Nisan'daki düğününden önce bekarlığa veda partisi için 7 arkadaşıyla birlikte Dubai'ye giden Mina Başaran'ı taşıyan Bombardier marka jet, İran'da Helen Dağı'na çakıldı.

Acı kazada 11 kişi hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturmalar da devam ediyor.

İran Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Başkanı Rıza Caferzade, kaza sonrası ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

RADARDAN KAYBOLDU: Caferzade, pilotun kontrol merkeziyle irtibat kurarak alçalma talebinde bulunduğunu sonrasında irtifa kaybederek radardan kaybolduğunu söyledi.

İZİN VERİLMEDİ İDDİASI YALAN

Alçalma izni verilmediği iddiasını "yalan" olarak nitelendiren İranlı yetkili, “Pilotun trafik kontrol merkezi ile konuşmasına göre pilot, teknik bir arıza nedeniyle alçalma talep ediyor ve ardından irtifa kaybederek radardan kayboluyor. Bu nedenle gerçek olmayan meselelere değinmenin kamuoyuna bir faydası olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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