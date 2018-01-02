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İran'dan Trump'a çok sert cevap!

İran'dan Trump'a çok sert cevap!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına yönelik İran cephesinden sert bir cevap geldi. Dışişleri Sözcüsü Kasımi Trump'a kendi ülkesindeki iç sorunlara odaklanması tavsiyesinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 19:13 - Güncelleme: 02-01-2018 19:13

ABD Başkanı Donald Trump, hükümet karşıtı eylemlerin sarstığı İran'a Twitter'dan yüklenmeyi sürdürüyor. Hemen her gün yeni açıklamalar yapan Trump'a İran da karşılık vermeye devam ediyor.

ABD Başkanı bugün attığı İran'a ilişkin son tweetde "Nihayet İran halkı gaddar ve yozlaşmış İran rejimine karşı hareket ediyor. Başkan (Barack) Obama'nın aptalca onlara verdiği paralar terörizme ve onların ceplerine gitti. İnsanlar çok az gıdaya ve büyük bir enflasyona sahip ve insan hakları yok. ABD izliyor!" ifadelerini kullandı. 

'AŞAĞILAYICI TWEETLER GÖNDEREREK VAKTİNİ HARCAYACAĞINA…'

İran'dan ise Trump'a hızlı bir yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Trump'a kendi ülkesindeki 'açlar ve evsizlere' odaklanması tavsiyesinde bulundu.

Kasımi "Diğer ülkeler ile ilgili aşağılayıcı ve işe yaramaz tweetler göndererek vaktini harcayacağına her gün onlarca kişinin öldürülmesi ve milyonlarca evsiz ve aç insanın varlığı gibi kendi ülkesindeki iç sorunları görse iyi olur" dedi.

Geçen sene Trump'ın İranlılar'a yönelik seyahat yasağı uygulamasına atıf yapan Kasımi İranlılar'ı 'terörist ulus' olarak niteleyen Trump'a ülkede destek olmadığını vurguladı.

ABD'den İran çıkışı! Eylemleri sahiplendi...ABD'den İran çıkışı! Eylemleri sahiplendi...ABD'den İran çıkışı! Eylemleri sahiplendi...ABD'den İran çıkışı! Eylemleri sahiplendi...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 02 Ocak 2018 22:23 İrandaTürkyede silahlı birileri Polis karakoluna Askeri üste saldırılırsa demokratlar haklarını arıyor EU USA diyorlar...USAmerika EU İsrael birileri silahla Polis karakoluna Askeri üste saldırılırsa Terorist oluyor fark nerede acaba...100 puanlık soru

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