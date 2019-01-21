İran'dan savaş açıklaması 'Sabırsızlanıyoruz'

İRAN Hava Kuvvetleri Komutanı yaptığı açıklamada, İsrail ile savaşmak ve onları yok etmek için sabırsız olduğunu söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, "Hava kuvvetlerindeki genç insanlar tamamen hazır ve Siyonist rejimle çarpışmak ve onları Dünya'dan silmek için sabırsız" ifadelerini kullandı.

İsrail, Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. İran'dan gelen bu açıklamayla birlikte bölgede tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ SALDIRI

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savunma ordusu, Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Suriye rejimi, İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaya karşı uyarıldı" ifadesine yer verildi.

SURİYE'DEN İSRAİL AÇIKLAMASI

Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu geçen hafta, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söylemişti.