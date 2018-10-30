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İran'dan Pompeo'nun açıklamalarına cevap

İran'dan Pompeo'nun açıklamalarına cevap

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ekonomisi ve terörizmle mücadeleye ilişkin açıklamalarının "avamca ve yanıltıcı" olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 21:20 - Güncelleme: 30-10-2018 21:20

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan açıklamasında, ABD'nin İran'a karşı psikolojik savaş yürütmek istediğini ileri sürdü.

Pompeo'nun İran ekonomisi ile ilgili sözlerinin "avamca, yanıltıcı ve çirkin" olduğunu savunan Kasımi, ABD'nin bölgedeki İran karşıtı planlarının yeni olmadığını kaydetti.

Kasımi, İran ekonomisinin terörizmle mücadele ve diğer gelişmelere rağmen yüzde 8 büyüdüğünü öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

"ABD makamları, İran'a yönelik yaptırımlarda dünyadan gelen tepkilerin üstünü örtmek için psikolojik savaş yürütüyor. ABD, bu stratejik hataları geride bıraktığımız 40 yıl boyunca yaptı ve hep başarısız oldu."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımlarla İran ekonomisini zayıflattıklarını ve Tahran yönetiminin bölgede eskisi gibi aktif olamadığı açıklamasında bulunmuştu.

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