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İran'dan ortalığı gerecek açıklama! Seri üretim için düğmeye bastı

İran'dan ortalığı gerecek açıklama! Seri üretim için düğmeye bastı

Bugün ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların ikinci kısmı hayata geçerken İran, yerli savaş uçağı Kevser'in (Kowsar) seri üretimine başladıklarını duyurdu. Uçağın yüzde 100 yerli yapım olduğunu ve çeşitli silahlar taşıyabildiğini belirten yetkililer uçakların kısa menzilli destek operasyonları için kullanılacağını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 12:08 - Güncelleme: 05-11-2018 12:08

Üretimin başlangıcı için düzenlenen ve devlet televizyonunda yayınlanan törende konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Yakında bu uçaktan gerekli miktarda üretilerek Hava Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacaktır." açıklamasında bulundu.

NEREDE KULLANILACAK?
İranlı yetkililer, Kevser savaş uçaklarının "yüzde 100 yerli yapım" olduğunu ve çeşitli silahlar taşıyabildiğini söylüyor. Uçaklar kısa menzilli destek operasyonları için kullanılacak.

İran ordusunda bulunan uçak filosunun kısıtlı olduğu ve çoğunun Rusya tarafından üretilen uçaklardan veya 1979 İran Devrimi öncesi ABD'den alınan uçaklardan oluştuğu düşünülüyor.

YAPTIRIMLARDAN HEMEN ÖNCE...
Uçak ilk kez başkent Tahran’da düzenlenen törenle tanıtılmıştı. İran'ın yerli uçağın seri üretimine başladıklarını açıklaması ABD'nin İran'a yönelik yaptırımların ikinci bölümünün yürürlüğe girmesinden hemen önce gerçekleşti.

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