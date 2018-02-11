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İran'dan İsrail'e açık tehdit

İran'dan İsrail'e açık tehdit

İran'a ait insansız bir hava aracını düşürdüğünü öne sürerek İran'ı "ateşle oynamakla" tehdit eden İsrail'e Tahran'dan aynı sertlikte yanıt geldi.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 21:51 - Güncelleme: 11-02-2018 00:44

Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan General Selami, İsrail ve ABD'yi sert ifadelerle hedef aldı. Selami, "Bugün bulunduğumuz bu noktadan ABD'nin bölgedeki tüm üslerini yok edecek durumdayız. Siyonistler (İsrail) için bölgeyi cehenneme çevirebiliriz" ifadesini kullandı.

Selami, toplantı sonrası, İran İHA'sının İsrail tarafından düşürüldüğü iddialarına ilişkin, "İsrailliler yalancıdır, İsrail'den gelen herhangi bir haberi doğrulamayız, Suriye onaylarlarsa biz de onaylarız" diye konuştu.

''İSRAİL YALANCI, SURİYE DOĞRULARSA BİZ DE DOĞRULARIZ''

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Suriye'den kalkan İran'a ait bir insansız hava aracının İsrail tarafından düşürüldüğü iddialarına ilişkin, "Suriye haberi doğrularsa biz de doğrularız" dedi. 

Başkent Tahran'da katıldığı bir toplantı sonrası basın mensuplarının düşürülen İran İHA'sıyla ilgili sorusunu yanıtlayan General Selami, "İsrailliler yalancıdır, İsrail'den gelen herhangi bir haberi doğrulamayız, Suriyeliler onaylarlarsa biz de onaylarız." dedi. 

İran'ın Suriye'de askeri varlığının olmadığı savunan İranlı General, "Askerlerimiz sadece danışmanlık için Suriye'de bulunuyor. Suriye'yi korumak için Suriye ordusunun varlığı yeterli" diye konuştu. 

ABD'nin Suriye'deki varlığına da değinen Selami, "ABD'nin burada bulunması gayri meşrudur ve mutlaka yenilgiyle sonuçlanacaktır. ABD, yenilmeden bölgeyi terk ederse kendisi için iyi olur" dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • tekin 11 Şubat 2018 00:24 tarih boyu kurusiki atan bir kabile.

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