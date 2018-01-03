  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İran'dan gösterilerle ilgili flaş açıklama

İran'dan gösterilerle ilgili flaş açıklama

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-01-2018 17:23 - Güncelleme: 03-01-2018 17:23

İran devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür" ifadesini kullandı.

Ekonomik sebeplerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı" dedi.

Caferi olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

İran yönetiminin çağrısıyla, rejim yanlıları bugün Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde "rejime destek" mitingi düzenlemişti.

AHMEDİNEJAD'I SUÇLADI

İran Devrim Muhafızları Komutanı, ülkede yedi gündür devam eden protesto gösteri için isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı suçladı.

Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, gösterilerin başlamasında "eski bir yetkili" olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürdü.

Caferi," Son günlerdeki olaylar, devrimin temel ilkelerini hedef alan bu kişiye bağlı sitelerin çağrısı üzerine çıktı" dedi.

Tümgeneral Caferi, söz konusu yetkilini ismini zikretmezken, ülke medyası Ahmedinejad ismi üzerinde odaklandı.

Caferi, "Güvenlik kurumları bu konuyu araştırıyor, bu kişinin dâhil olduğu doğrulanırsa gerekli işlemler yapılacak" dedi.

İran Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkedeki protesto gösterileri başlamadan önce, sık sık ülke yönetimi ve yargı kurumunu sert ifadelerle eleştirmişti.

"OLAYLARA ÜÇ İLDE MÜDAHİL OLDUK"

Caferi, ayrıca ülkedeki protesto gösterilerini kontrol etmek için kendisine bağlı birliklerin sadece üç ilde hem de kısıtlı olarak müdahil olduğunu sözlerine ekledi. Caferi, bu illerin İsfahan, Lorestan ve Hemedan olduğunu kaydetti.

Ülkedeki olaylar için "fitne" benzetmesinde bulunan Caferi, "Güvenlik güçleri hazırlıklı olmasaydı bu fitnenin şiddeti çok daha geniş olurdu" dedi.

Protesto gösterilerinde tutuklanan bazı kişilerin İran karşıtı güçler tarafından eğitildiğini öne süren Caferi, olaylar sırasında Devrim Muhafızları'na bağlı Besic Milis Gücü'ne bağlı iki kişinin biri av tüfeği ve diğeri bıçaklanarak öldürüldüğü söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İran'dan gösterilerle ilgili flaş açıklama haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Tek adam olmazzz. 03 Ocak 2018 19:03 eh asarlar adamı şimdi.adam ne yapmış yargı kurumu ve iktidarı eleştirmiş.miş.??geleceğimiz bu olmasın diye demokrasiye sarılalım,

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat