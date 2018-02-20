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İran'dan görülmemiş tehdit: Füzeleri İsrail'e kilitlendi!

İran'dan görülmemiş tehdit: Füzeleri İsrail'e kilitlendi!

İran'da Hizbullah ve Devrim Muhafızlarına yakın bir kanaldan İran'ın askeri füzelerinin kilitlendiği İsrail'in önemli merkezlerinin lokasyon bilgileri ve görüntüleri paylaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 18:20 - Güncelleme: 20-02-2018 00:52

İran'ın askeri füzelerinin kilitlendiği İsrail'in önemli merkezlerinin lokasyon bilgileri, Hizbullah ve Devrim Muhafızlarına yakın bir kanaldan hem görsel hem de videolu yayınlandı. Görüntüler Hasan Nasrallah'ın konuşması ile son buldu. Video içindeki yazılara İsrail'in kullandığı İbranice açıklamalar konulması dikkatlerden kaçmadı.

İran'ın videoda hedef tahtasına oturttuğu yerler Kariş, Tamar ve Leviathan oldu. Bu bölgelerin İsrail için hayati öneme sahip doğalgaz sahalarının olması dikkatten kaçmadı.

İsrail başbakanı Netanyahu'nun Münih Güvenlik Konferansı'nda İran'a ait İHA'nın parçalarını göstermesi karşılığında İran'ın bu tepkiyi verdiği düşünülüyor.

Netanyahu'nun hareketine Dışişleri Bakanı'ndan sert tepki!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • deniz 19 Şubat 2018 22:31 Israil bizi irani vurmak ile tehdit ediyor bu tehdit ile akli sira bizi korkutacagini saniyor alcak eger boyle bir alcaklik yaparsa eger nukleer tesislerimize karsi bir yanlis hareket yaparsa iran tel aviv ve hayfa yi yok edecektir

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