İran'dan görülmemiş tehdit: Füzeleri İsrail'e kilitlendi!

İran'ın askeri füzelerinin kilitlendiği İsrail'in önemli merkezlerinin lokasyon bilgileri, Hizbullah ve Devrim Muhafızlarına yakın bir kanaldan hem görsel hem de videolu yayınlandı. Görüntüler Hasan Nasrallah'ın konuşması ile son buldu. Video içindeki yazılara İsrail'in kullandığı İbranice açıklamalar konulması dikkatlerden kaçmadı.

İran'ın videoda hedef tahtasına oturttuğu yerler Kariş, Tamar ve Leviathan oldu. Bu bölgelerin İsrail için hayati öneme sahip doğalgaz sahalarının olması dikkatten kaçmadı.

İsrail başbakanı Netanyahu'nun Münih Güvenlik Konferansı'nda İran'a ait İHA'nın parçalarını göstermesi karşılığında İran'ın bu tepkiyi verdiği düşünülüyor.

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