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İran'dan flaş dolar kararı! Dün 60 bin riyali aşmıştı

İran'dan flaş dolar kararı! Dün 60 bin riyali aşmıştı

Dolar kuru dünya ülkeleri para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ederken İran hükümeti flaş bir karar aldı. Ülkede dün dolar 60 bin riyali aşınca kur sabitlendi.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 10:58 - Güncelleme: 10-04-2018 10:58

İran devlet televizyonunun haberine göre, döviz piyasalarındaki sert dalgalanmalar üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında olağanüstü toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, alınan karar üzerine dolar kurunun bugünden itibaren 42 bin riyal olarak belirlendiğini söyledi.

Ülkede döviz temini konusunda telaşa gerek olmadığını ifade eden Cihangiri, açıklanan fiyatın üzerinde döviz satışı yapılması halinde bunun "döviz kaçakçılığı" sayılacağını belirtti.

İran riyali döviz kurları karşısında son haftalarda sert düşüş yaşadı. Son haftalarda ilk kez 50 bin riyal sınırını geçen dolar dün serbest piyasada 60 bin riyali de aşmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Türk 10 Nisan 2018 11:02 Ülke batıyor hala koltuk pesindeler iran n yarısı türkiyede gitmiyorlar

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