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İran'dan flaş açıklama! Türkiye’ye elimizden gelen yardımı yaparız

İran'dan flaş açıklama! Türkiye’ye elimizden gelen yardımı yaparız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 13:19 - Güncelleme: 13-08-2018 13:19

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremezler. Öncelikle bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasından teessüf ederiz. bu yöntem bir sonuca varmayacak. Akıl, mantık ve hoşgörünün dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerde esas alınmasını umut ederiz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında, "Biz İran halkı ve devleti olarak iyi ve kötü günlerde her zaman Türkiye Milleti ve Devletinin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Türkiye halkı ve hükumetinin, Türkiye sınırları dışından bu ülkeye dayatılan baskıları kontrol etmesini ve başarıya erişmesini umuyoruz. böyle de olacağından eminiz zira başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremez" dedi.

Kasımı şunları kaydetti: "Bugün bu mesajı komşu ülkemize vermek istiyorum ki bu sayede İran'ın onların yanlarında yer aldığını bilsinler ve asla yalnız olduklarını düşünmesinler. Biz her zaman Türkiye'nin yanında kalacağız ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağı."

Sözcü Kasımi açıklamasının devamında, komşuluğun bir seçenek olmadığını ve ülkelerin komşularını seçme şansına sahip olmadıklarını belirterek, "İran ve Türkiye olarak komşuluk haklarına uygun olarak birbirinin özel koşullarını anlamak zorundayız. Komşuluk gerçeği çok önemli bir konudur. Bu konuya dikkat etmezsek, bölgenin istikrarına, güvenliğine ve barışına yardımcı olamayız" değerlendirmesini yaptı.

İranlı sözcü, "Kişisel ve özel nedenlerden dolayı komşularının çıkarlarına aykırı şeyler söyleyen ülkeler kesinlikle yanlış yapıyor ve bölgenin barışı, istikrarı ve güvenliğine yardımcı olmuyorlar. İran ve Türkiye ilişkileri her zaman iyi bir ilişki oldu ve eminim bundan sonra da böyle olacaktır. İçinde bulunduğumuz koşullarda bir birimiz için çok iyi ortaklar olacağımızdan ve Türkiye ile İran'ın birbirine olması gerektiği şekilde yardım edeceğinden eminim."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • k.k.k 13 Ağustos 2018 13:42 Bütün Dünya, Amerika'yı iblis'e tapanların yönettiğini halen anlamadı. Bunlar insanlığı, kardeşliği asla düşünmez. ABD'yi kötü insanlar yönetiyor. Öldürmeye, vahşete meraklı insanlar yönetiyor. Eğer bir de ABD, insanların yaşadığı yerlere zulüm ederse, buna tüm Dünya ülkelerinin DUR demesi lazımdır ! AB ülkeleri bunu yapmazsa, DOĞU bloğu , İsrail'den başlamak üzere, ABD'ye savaş açmalıdır ! Ekonomik falan değil ! Doğrudan harp savaşı ! Bu ABD'yi , Dünya'ya yaşattıkları için cezalandırmalıyız ! Onlara Dünya tarihinin dersini vermeliyiz ki, bir daha hiçbir ülke buna cesaret edemezsin. Ve DÜNYA BARIŞ ÖRGÜTÜ kurulmalıdır evrensel zorunluluk kuralları koyarak. Sera gazları, iklimsel kanunlara yaptırım uygulayacak olan. Dünya hepimizin ! Sadece ABD'den ibaret değildir !

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