  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İran'dan flaş açıklama: 'Oradaki savaş devam edecek!'

İran'dan flaş açıklama: 'Oradaki savaş devam edecek!'

İran, Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nın (BMGK) Suriye'de bir ay boyunca ateşkes ilan edilmesine yönelik kararına karşın Doğu Guta'da savaşın devam edeceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Liderlerin Suriye'de ateşkesin uygulanması için işbirliği konusunda uzlaştığı ifade edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-02-2018 17:53 - Güncelleme: 25-02-2018 17:53

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri,  BMGK'nın görüşmesinde çıkan sonuca saygı duyduklarını ifade ederken, "Ancak Şam çevresinde El Nusra'nın ve diğer terör gruplarının elinde olan bölgelerde ateşkes uygulanmayacak" açıklamasında bulundu. 

BMGK'da Suriye'ye ilişkin oylamalarda ABD ile aynı oyu kullanmayan ve önemli bütün oylamaları bloke etmesiyle bilinen Rusya dahi, Doğu Guta'da yaşanan krizin ardından ateşkes için lehte oy kullanmıştı. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Guta konusunu konuştuğu bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, üç liderin, yaptıkları telekonferans görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde dün Suriye’de tüm taraflara yönelik özellikle çatışmaların olduğu bölgelere insani yardım girişlerine ve tahliyelere olanak sağlanması için en az 30 günlük ateşkes kararı alınmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Merkel ve Macron’un, kararın süratle ve tam uygulanmasının çok önemli olduğunu vurguladıklarını ifade eden Seibert, Alman ve Fransız liderlerin Rusya’yı, Suriye rejimine hava saldırılarını ve çatışmaları durdurmak için azami baskı yapmaya çağırdığı kaydedildi. Seibert, Merkel ve Macron’un ateşkesin, Cenevre’deki barış görüşmeleri kapsamında siyasi çözüm çabaları için temel oluşturduğunu belirttiklerini aktardı. 

Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmede, ateşkesin, Suriye’deki terör gruplarına yönelik operasyonları kapsamadığının altını çizdiği ifade edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İran'dan flaş açıklama: 'Oradaki savaş devam edecek!' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro