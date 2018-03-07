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İran'dan flaş açıklama! Füzelerimizi...

İran'dan flaş açıklama! Füzelerimizi...

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Emir Ali Hacızade, ülkenin son dönemde füze üretimini üç kat artırdığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 19:10 - Güncelleme: 07-03-2018 19:10

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade ''Geçmişte pek çok kişiye eylemlerimizi açıklamak zorundaydık, ancak şimdi durum öyle değil. Üretimimiz 3 katına çıktı'' ifadesini kullandı. Hacızade, hükümetin, parlamentonun ve diğer yetkililerin yerden yere füzelere duyulan ihtiyaç konusunda anlaşmaya vardığını sözlerine ekledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa’nın İran’ın nükleer anlaşmaya verdiği desteği, ABD’nin Tahran füze programı ve Ortadoğu’daki çatışmalarındaki rolü hakkındaki endişelerini iletmek için pazartesi gün İran’ı ziyaret etti. Le Drian’ın ziyareti, İran ve uluslar arası alanın önde gelen ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı koruma çabalarının bir parçası olarak gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamayla İran üzerinde nüfuzunu artırmak ve füze programında kısıtlamaya gitmekten kaçınan 3 Avrupa ülkesini anlaşmadan çekilmekle tehdit etti.

İranlı üst düzey yetkililer ziyareti sırasında Le Drian'a balistik füze programının pazarlık konusu olmadığını iletti. 

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