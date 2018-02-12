İran'dan dev gövde gösterisi: Tansiyon çok yüksek!

İran İslam Devrimi'nin yıldönümünde konuşan Cumhurbaşanı Ruhani, İsrail ve ABD'yi eleştirirken Tahran'daki Vali-ye Asr caddesinde 2000 km menzilli Kadr balistik füzesini görücüye çıkardı.

İran İslam Devrimi'nin 39. yıldönümünde konuşan Cumhurbaşanı Ruhani isim vermeden İsrail ve ABD'yi sert bir şekilde eleştirdi. İran kutlamalar esnasında başkent Tahran'daki Vali-ye Asr caddesinde 2000 km menzilli Kadr balistik füzesini görücüye çıkardı. Bunun yanı sıra yeni nesil Fecir füzeleri, Tufan 2-M kısa menzilli füzeler ve Fetih adı verilen bir denizaltı da geçitte sergilendi. İsrail ile yaşanan büyük gerilimin ardından bu tip hamlelerin gelmesi 'gövde gösterisi' olarak yorumlandı. Twitter

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İran'ın başkenti Tahran'da 1979'daki İslam Devrimi'nin 39. yıldönümü için yüz binlerce kişi bugün Azadi Meydanı'nda toplandı. Açıkça söylemese de İsrail'in dün İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürmesine gönderme yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bölgede gerginlik yaratmak istediler (ABD ve İsrail). Irak ve Suriye'yi bölmek istediler. Lübnan'da uzun sürecek bir kaos yaratmak istediler. Ama bizim de yardımımızla bu politikaları çöktü" dedi. Twitter

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Öte yandan İran yine Tahran'daki Vali-ye Asr caddesinde 2000 km menzilli Kadr balistik füzesini görücüye çıkardı. Bunun yanı sıra yeni nesil Fecir füzeleri, Tufan 2-M kısa menzilli füzeler ve Fetih adı verilen bir denizaltı da geçitte sergilendi. Twitter

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