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İran'dan Avrupa Birliği'ne 'nükleer anlaşma' uyarısı!

İran'dan Avrupa Birliği'ne 'nükleer anlaşma' uyarısı!

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupalı firmalar ve İran arasındaki para transferine ilişkin henüz bir çözüm bulunamadığını belirterek, "(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran’da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır" ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 20:24 - Güncelleme: 29-01-2019 20:24

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, Avusturya Ulusal Meclisi'ni ziyaret ederek, bir grup milletvekiliyle nükleer anlaşmanın geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Arakçi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupalı firmalar ve İran arasında para akışını sağlayacak bir yolun henüz bulunamamasından duyduğu kaygıları aktardı.

Avrupa’nın söz konusu soruna ilişkin yeni bir girişimde bulunması gerektiğine dikkati çeken Arakçi, "(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran’da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Arakçi ile görüşen Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) milletvekili Andreas Schieder ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) milletvekili Wolfgang Gerstl'ın ise gerginliklerin giderilmesinde diyaloğun önemine işaret ettiği ve Avusturya’nın üzerine düşeni yapacağını vurguladığı aktarıldı.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirmiş, AB ülkelerine hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetmişti.

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