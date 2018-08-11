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İran'dan ABD'ye sert Türkiye tepkisi

İran'dan ABD'ye sert Türkiye tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Türkiye'nin ekonomisine yönelik açıklamalarını "utanç verici" olarak niteledi.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 11:23 - Güncelleme: 11-08-2018 11:23

ABD'nin Türkiye'ye karşı alüminyum ve çelik vergisini iki katına çıkarması sonrası İran'dan sert tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici. ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir. Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin 2'ye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da "ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 11 Ağustos 2018 12:41 Siz bizden iyi komsu bulamazsiniz. Sizin icin oldu bunlar. Sirt sirta verin bizimle nolursun mezhebciligi birakin!

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