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İran'dan ABD'ye karşı Türkiye'ye bir destek açıklaması daha

İran'dan ABD'ye karşı Türkiye'ye bir destek açıklaması daha

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, "İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 08:16 - Güncelleme: 12-08-2018 08:16

İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Kasımi, "Türkiye yalnız değil. Türk halkı kendini yalnız hissetmesin. Daima Türklerin yanında olacağız ve yapabileceğimiz her türlü desteği hazırız" diye konuştu.

Türkiye’nin sınırları dışından yapılan baskılara karşı mutlaka başarı sağlayacağını söyleyen İranlı Sözcü, "Milletlerin iradesi zorla ve baskıyla değiştirilemez" şeklinde konuştu.

Türkiye ve İran’ın oluşan yeni şartlarda birbirine gereken yardımı verebileceğini kaydeden Kasımi, "Birbirimize iyi ortak olabiliriz" diye konuştu.

ZARİF DE DESTEK VERMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı baskılara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını duyurmuştu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 12 Ağustos 2018 08:54 WP, Türkiye'nin kötü politikalarla kendine zarar verdiğini ve bundan yabancı ülkeleri sorumlu tutmaya çalıştığını, yanlışlıklar komedyası gibi seyreden bu olaylarınsa Türk halkı için komik olmaktan çok uzak olduğunu yazıyor. ...

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