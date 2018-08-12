İran'dan ABD'ye karşı Türkiye'ye bir destek açıklaması daha

Misafir 12 Ağustos 2018 08:54 WP, Türkiye'nin kötü politikalarla kendine zarar verdiğini ve bundan yabancı ülkeleri sorumlu tutmaya çalıştığını, yanlışlıklar komedyası gibi seyreden bu olaylarınsa Türk halkı için komik olmaktan çok uzak olduğunu yazıyor. ...