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İran'dan ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'a suçlama

İran'dan ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'a suçlama

İran'da Perşembe günü başlayan protestolar şiddetini artırarak sürerken, ölü sayısı 18'e yükseldi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, yaşananlardan ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'ı suçladı.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 09:33 - Güncelleme: 02-01-2018 09:33

İRAN'da Perşembe günü başlayan protestolar Pazartesi akşamı da devam ederken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, yaşananlardan yabancı ülkeleri sorumlu tuttu.

Lübnan medyasına konuşan Şamhani, "İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor. Durumla ilgili sosyal medya ağlarında yaşanan şey, İran halkına karşı bir vekalet savaşıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirtti ve "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" diye konuştu.

RUHANİ: TEHDİT DEĞİL FIRSAT: Ruhani, Pazartesi günü bir araya geldiği milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada protestoların bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Ruhani, protestocuları sokağa çeken tek şeyin ekonomik sorunlar olmadığını, insanların daha fazla özgürlük istediğini de belirtti. Öte yandan beş gündür sessizliğini koruyan dini lider Ayetullah Hamaney'in de bir açıklama yapması bekleniyor.

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