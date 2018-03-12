İran'daki uçak faciasından geri hüzünlü hikayeler kaldı

GELECEK AY EVLENECEKLERDİ: Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gittikleri öğrenildi. Mina Başaran Ekim ayında nişanlandığı Murat Gezer ile gelecek ay evlenecekti.

2 GÜN ÖNCE O FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI: Hayatını kaybedenlerden Aslı İzmirli, 10 Mart'ta Başaran'ın bekarlığa veda partisi için bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Mücevher tasarımcısı olan İzmirli'nin 'Gia Jewels' isimli bir markası bulunuyordu. Aslı İzmirli Kasım ayının sonunda nişanlanmıştı.

MODA, SAĞLIK GİBİ ALANLARDA ÇALIŞIYORLARDI: Baguette Jewellery kurucularından Jasmin Baruh Siloni ise yaklaşık 2 yıl önce evlenmişti. New York Ackerman Institute mezunu olan Ayşe And ise klinik psikologdu. Liana Hananel, "Lily and Rose" isimli marka ile bir çok ünlü ismi giydiriyordu. Eğitimini moda ve pazarlama alanında tamamlayan Sinem Akay, 'Casa di Denim' adlı kendi markasını geçtiğimiz yıl kurmuştu.

