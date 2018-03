İran'daki uçak faciasından geri hüzünlü hikayeler kaldı

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu düşen uçakta hayatını kaybetti.

MODA, SAĞLIK GİBİ ALANLARDA ÇALIŞIYORLARDI: Baguette Jewellery kurucularından Jasmin Baruh Siloni ise yaklaşık 2 yıl önce evlenmişti. New York Ackerman Institute mezunu olan Ayşe And ise klinik psikologdu. Liana Hananel, "Lily and Rose" isimli marka ile bir çok ünlü ismi giydiriyordu. Eğitimini moda ve pazarlama alanında tamamlayan Sinem Akay, 'Casa di Denim' adlı kendi markasını geçtiğimiz yıl kurmuştu.