İran'daki eylemlerde dikkat çekti! Bakın kim çıktılar

İran'da güvenlik güçleri, rejim karşıtı eylemlerde öncülük yapan ve provokatör olarak suçladıkları bazı eylemcileri tespit etti.Rejim karşıtı protestolarda 7'nci günü geride bırakan İran'da güvenlik güçleri, eylemcileri yakından izlemeye başladı."Provokatör" ve "elebaşı" olarak lanse edilen bazı göstericilerin protesto gösterileri sırasında çekilen görüntüleri, rejime yakın site ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



