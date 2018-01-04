İran'daki eylemlerde dikkat çekti! Bakın kim çıktılar

İran'da güvenlik güçleri, rejim karşıtı eylemlerde öncülük yapan ve provokatör olarak suçladıkları bazı eylemcileri tespit etti.Rejim karşıtı protestolarda 7'nci günü geride bırakan İran'da güvenlik güçleri, eylemcileri yakından izlemeye başladı."Provokatör" ve "elebaşı" olarak lanse edilen bazı göstericilerin protesto gösterileri sırasında çekilen görüntüleri, rejime yakın site ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Yapılan paylaşımlarda, görüntülerdeki eylemcilerin görülmeleri halinde polise ihbarda bulunulması istendi. İranlı yetkililer, eylemleri dış güçlerin ülkeye soktukları ajanlarla gerçekleştirdiklerini iddia ediyor. Bununla birlikte Devrim Muhafızları komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, isim vermeden eskiCumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eylemlerin arkasında yer aldığını ima etmişti.
İşsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğu protesto etmek için 28 Aralık'ta başlayan protestolarda şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.
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