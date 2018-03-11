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İran'da Türk jeti düştü: 11 ölü

İran'da Türk jeti düştü: 11 ölü

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelen bir uçak İran’da düştü. Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel uçakta 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 18:49 - Güncelleme: 11-03-2018 18:49

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçağın Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi. Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Özel uçağın BAE'den İstanbul'a geldiği belirtildi. Uçakta en az 11 kişinin olduğu ve kurtulan olmadığı bildirildi. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Hakan Tekin uçağın neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İran hava sahasında TC-TRB kuyruk numaralı Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti. Uçağın Başaran Holding’e ait olduğu belirtildi.

İran Fars Haber Ajansı uçağın düştüğü yerin fotoğrafını paylaştı.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ'NDEN DÖNÜYORLARDI

Uçağın Hüseyin Başaran’a ait olduğu öğrenildi. Uçakta Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi.

Mine Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye ‘bekarlığa veda partisi’ne gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

Mine Başaran sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI

11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

İKİ İŞ JETİ VAR

İş adamı Hüseyin Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’di.

Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.

Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Dunya misafiri 11 Mart 2018 21:26 Yorum yazarken de INSAN olun! Bizahmet! Sizden zengin olanlari elestirmeye gelince diliniz pabuc gibi, fakat sizden fakirlere bakarak kendi harcadiklarinizi sorgulamaya kalksak binbir bahane uretirsiniz, her harcamaniz zaruri ihtiyacmis gibi ;) Kaza olmus, olen var, burda millet adamlarin ucagini ve parasini konusuyor! Sizin holdinginiz olsa belediye otobusuyle gezeceksiniz sanki! Pehh!! * Mekanlari Cennet olsun. Rabbim arda kalanlarina sabir ihsan eylesin..

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