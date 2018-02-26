  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İran'da Türk hat ve tezhip sanatları anlatılacak

İran'da Türk hat ve tezhip sanatları anlatılacak

Prof. Dr. Uğur Derman ve Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında İran'da Türk hat ve tezhip sanatı üzerine konferans verecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-02-2018 15:25 - Güncelleme: 26-02-2018 15:25

Türk hat sanatı üzerine araştırmalarıyla bilinen Prof. Dr. Uğur Derman ve Türk tezhip sanatı ustası ve araştırmacısı Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, İran'da konferans verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında Prof. Dr. Uğur Derman, 26 Şubat'ta Tahran Allame Tabatabai Üniversitesi'nde, 28 Şubat'ta da Encümen-i Hoşnevisan-ı Şiraz'da Türk hat sanatının tarihi seyrini ve günümüzdeki durumunu anlatacak.

Prof.Dr. Fatma Çiçek Derman ise tezhip sanatı üzerine, 27 Şubat'ta Tahran'da bulunan Ferhengistan-ı Hüner'de, 28 Şubat'ta da Prof. Uğur Derman ile Şiraz'da konferans verecek.

Prof. Uğur Derman
Prof. Dr. Uğur Derman 1935 yılında Bandırma'da doğdu. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Okulu'nda eğitim aldı.

Derman, Necmeddin Okyay'ın Osmanlı kitap sanatları konusunda öğrencisi oldu ve 1960'ta icazet aldı, 1981'de ise İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) sanat danışmanlığını yürüttü.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dersler veren Derman, 1997'de Mimar Sinan Üniversitesi tarafından öğretim üyeliğine kabul edildi ve profesör unvanı aldı.

Derman ayrıca, Türk hat sanatının tanıtımı için Kültür Bakanlığı tarafından Kahire, Cidde, Chicago'nun yanı sıra IRCICA tarafından Bağdad, Kuveyt, İslamabad, Kahire ve Tunus gibi birçok bölgeye gönderildi.

Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman
Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, 1945 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan Derman, 1985 yılından 2012'ye kadar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyeliğine devam etti.

Ayrıca, fakülte dekanlığı, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı kurucu başkanlıklarını üstlenen Derman, birçok makalenin yanı sıra "Rikkat Kunt Hoca Hanım", Fatma İnci Ayan Birol'la "Türk Tezyini Sanatlarında Motifler" ile Prof. Uğur Derman'la "Kadıasker Mustafa İzzet Efendi Hilyesi" adlı kitapları kaleme aldı.

Tezhip sanatını usta-çırak usulüyle, Dr. Süheyl Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt'dan öğrenerek 1982 yılında icazet alan Derman, tezhip alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2012 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İran'da Türk hat ve tezhip sanatları anlatılacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro