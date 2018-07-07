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İran'da teröristlere toplu idam!

İran'da teröristlere toplu idam!

TAHRAN yönetimi, başkentte meclis binasına saldıran IŞİD teröristlerinden sekizini astı. İran'ın komşusu Irak da, geçen hafta 12 militanı idam etmişti.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 15:26 - Güncelleme: 07-07-2018 15:26

İran'da geçen yıl başkent Tahran'ı savaş alanına çeviren teröristler, bu sabah asıldı. Sekiz IŞİD üyesi için Mayıs ayında verilen idam cezaları, bu sabah infaz edildi.

Hepsi Kirmaşan kentinde doğan militanların adları şöyle: "Süleyman Muzaferi (55), İsmail Sofi (33), Rehman Behruzi, Seyid Macidi, Siruz Ezizi (32), Eyüp İsmail (28), Husrew Remezani ve Osman Behruz (29)."

17 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Tahran'daki meclis binası ve Humeyni'nin mezarını hedef alan teröristlerin saldırısı, saatlerce sürmüştü. 7 Haziran 2017'deki saldırılarda 17 kişi ölmüştü.

12 TERÖRİST ASILMIŞTI
İran'ın batı komşusu Irak'ta da geçen hafta 12 IŞİD teröristi asılmıştı.

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