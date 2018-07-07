İran'da teröristlere toplu idam!

İran'da geçen yıl başkent Tahran'ı savaş alanına çeviren teröristler, bu sabah asıldı. Sekiz IŞİD üyesi için Mayıs ayında verilen idam cezaları, bu sabah infaz edildi.

Hepsi Kirmaşan kentinde doğan militanların adları şöyle: "Süleyman Muzaferi (55), İsmail Sofi (33), Rehman Behruzi, Seyid Macidi, Siruz Ezizi (32), Eyüp İsmail (28), Husrew Remezani ve Osman Behruz (29)."

17 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Tahran'daki meclis binası ve Humeyni'nin mezarını hedef alan teröristlerin saldırısı, saatlerce sürmüştü. 7 Haziran 2017'deki saldırılarda 17 kişi ölmüştü.

12 TERÖRİST ASILMIŞTI

İran'ın batı komşusu Irak'ta da geçen hafta 12 IŞİD teröristi asılmıştı.



