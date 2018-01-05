İran'da son durum! Ülkede alarm büyük korku var

İRAN ’da bir haftayı dolduran protestolarda tansiyon düştü ancak cuma namazı sonrası birçok noktada yeni gösterilerin başlayabileceği endişesi vardı. Ülkede güvenlik önlemleri arttırıldı ancak yine korkulan oldu. Çatışmalar yeniden başladı. Göstericiler sokakları ateşe verdi. İşte İran'da yaşanan gelişmeler...

Protesto gösterilerinin bir haftayı doldurduğu İran'da, Tahran yönetimi eylemlerin sona erdiğini ilan etse de muhalifler dün gece yine sokaklara çıktı. Muhalifler, büyük bir gösterinin düzenlendiği Sanandaj'da can kayıpları olduğunu bildiriyor.

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞIP CADDEYİ ATEŞE VERDİ: Başkent Tahran'da 'Kahrolsun Hamaney, referandum umudumuz' sloganları yüksledi. Şiraz'da polis ve göstericiler çatıştı, trafiği durduran kalabalık ana caddede ateş yaktı.

Huzistan'a bağlı Dezful'da yüzlerce insan gösteri yaptı, bir polisi kovan protestocuların videosu sosyal medyada yayınlandı.Luristan eyaletinde sokağa çıkanlar dini lider Ayetullah Hamaney aleyhine sloganlar attı.Türkiye sınırına yakın Urumiye'de büyük bir kalabalık gösteri yaptı. Yine aynı bölgedeki Kirmanşah'ta da protestolar vardı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamedan kentinde çekilen bir video, sokaklarda sivil milislerin protestoları engellemek için beklediğini gösteriyor. 28 Aralık 2017'de gösterilerin başladığı ve bugüne kadar en az 21 can kaybının olduğu ülkede, bugün cuma namazı sonrasında da yeni protestolar olabilir. Şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı ise 1000'den fazla.

DEVRİM MUHAFIZLARI SAHAYA İNDİ

İran Devrim Muhafızları, polisin gösterileri bastırırken yetersiz kalması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu duyurdu. Yerel kaynaklar, devrim muhafızlarının şimdiden üç kentte konuşlandırıldığını aktarıyor. Bu kentler Hamedan, İsfahan ve Luristan.

İran'da resmi polis güçlerinin yanı sıra rejimin sivil kuvvetleri olan Besic milisleri de toplumsal olaylarda sahneye çıkıyor. Devrim Muhafızları, Çarşamba günü yaptığı açıklamada isyanın bastırıldığını ilan etmişti ancak son gösteriler bu açıklamayı doğrulamıyor.

BUGÜN DÜNYAYA MESAJ VERİLECEK

Ülkede sokak olaylarının seyrine bugün yaşanacakların yön vermesi bekleniyor. Gözler bugün özellikle Tahran’daki cuma namazlarında olacak. Hükümet destekçileri, protesto gösterilerinin gerçekleştiği İnkılap Meydanı ve Tahran Üniversitesi önü olmak üzere sokaklarda kadınlı erkekli cuma namazı kılarak dünyaya mesaj verecek.

3 İRAN İSTİHBARAT GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ



Başkent Tahran geceyi sakin geçirdi. Olayların şiddetli yaşandığı diğer kentlerde de eylemlerin cılızlaştığı görüldü. Ancak eylemlerin örgütlendiği Telegram programı üzerinden gece yaşanan olaylara ilişkin çok sayıda video paylaşımı sürdü. Rejim karşıtı eylemlerde Avrupalı bazı kişilerin de gözaltına alınanlar arasında olduğu iddia edilirken, Devrim Muhafızları, İran-Irak sınırındaki Piranşehir’de 3 İran istihbarat görevlisinin öldürüldüğü haberini geçti. Güvenlik güçleri ayrıca, DEAŞ kılıfıyla saldırılar yapmayı planlayan bir grup zanlıyı da gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 5 kaleşnikof, 4 el bombası ve polis kıyafetleri ele geçirildi.

‘ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ’

İranlı yetkililer, ekonomik taleplerle başlayan eylemlerin dış müdahaleyle rejim karşıtı bir boyut almasını, “İslam dünyasına yönelik bir operasyon” olarak değerlendiriyor. Yetkililer, bu operasyonun Afganistan, Irak, Suriye, Libya ve Mısır’da yapılanların bir devamı olduğunu belirtirken, “İslam dünyasını ve dolayısıyla Türkiye’yi de hedef alan bir operasyonla karşı karşıyayız. Kısa süre önce Türkiye’de ne olduysa İran’da da o oluyor. İslam ümmeti hedef alınıyor” ifadesini kullandı. “Bu işin üstesinden geleceğiz” diyen İranlı yetkili, ABD Başkanı Trump’ın eylemcilere, “Zamanı gelince ABD’den büyük bir destek göreceksiniz” sözlerinin uluslararası hukuka göre suç olduğunu belirterek, “Trump yaptıklarının hesabını verecek” diye konuştu.

BM İRAN İÇİN TOPLANIYOR

İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili olarak içişlerine karışmakla suçladığı ABD'yi BM'ye şikayet etmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'da devam eden protestolar üzerine bugün toplanacak. İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili olarak içişlerine karışmakla suçladığı ABD'yi BM'ye şikayet etmiş, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ye gönderdiği mektupta, "ABD hükümeti gösterilere destek verme bahanesiyle anlamsız bir şekilde İran'ın içişlerine müdahale eylemlerini artırdı. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı, çok sayıda saçma tweet ile İranlıları tahrik edici eylemlere teşvik etti." ifadelerini kullanmıştı.