Rusya'nın İdlib'de düşürülen uçağıyla ilgili şoke eden görüntüler çıktı. Pilotun başına bakın neler gelmiş. haberin devamı için tıklayın »
Türkiye bugün 5 şehidini uğurlarken Afrin'den tüyleri diken diken eden görüntüler geldi. O bayrak böyle dikildi... haberin devamı için tıklayın »
Erdoğan Papa görüşmesi tamamlandı. 1 saat süren tarihi görüşmeden dikkat çeken görüntüler geldi. haberin devamı için tıklayın »
İdlib bölgesinde Su-25 tipi bir Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili korkutan açıklama... haberin devamı için tıklayın »
Hollanda Ankara büyükelçisini çekti. Haberi Reuters ajansı duyurdu sebep de bakın ne? haberin devamı için tıklayın »
Tesnim haber ajansına konuşan Tahran Vali Yardımcısı Muhsin Nesic Hemedani, kesici alet taşıyan bir kişinin İran Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesine girmeye çalıştığını belirtti.
Vali Yardımcısı, emniyet güçlerinin uyarılarını dikkate almayan bu kişinin, ayağından vurularak yaralandığını söyledi. Hemedani, vurulan kişinin "hangi amaçla bu eylemi yaptığı ve kimlik tespit çalışmalarının" devam ettiğini dile getirdi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN İran'da sıcak saatler! Saldırgan vuruldu haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER