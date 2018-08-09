İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran halkının mevcut hükümete güveninin kalmadığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye istifa çağrısında bulundu.
Ülke ekonomisinin parçalanmanın eşiğinde olduğunu ifade eden Ahmedinejad, "Halkın devlete güveni neredeyse sıfıra indi." dedi.
Ahmedinejad, Ruhani ve ekibinin, işbaşında bulunmasının İran halkının zararına olduğunu savunarak, "Milletin memnuniyetini kazanmanın tek yolu devam etmemenizdir." şeklinde konuştu.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN İran'da sıcak gelişme Ahmedinejad istifasını istedi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER