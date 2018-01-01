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İran'da polise saldırdılar: Ölü ve yaralılar var

İran'da polise saldırdılar: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Najafabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 21:47 - Güncelleme: 01-01-2018 21:47

Reuters'ın haberine göre İran'ın Najafabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, İran'ın Necefabad şehrinde sürmekte olan protestolarda, bir göstericinin polise ateş açması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi ise yaralandı.

​IRIB TV Telegram hesabından, saldırganın uzun namlulu bir av tüfeğiyle ateş açtığını duyurdu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Bakir demir 01 Ocak 2018 22:30 Iran dusmez sen rahat olsenin derdin iran degil tayip erdogan iki yuzlu sehtekar

    CEVAP YAZ 1 0
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