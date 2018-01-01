İran'da polise saldırdılar: Ölü ve yaralılar var

Reuters'ın haberine göre İran'ın Najafabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.
Yerel kaynaklara göre, İran'ın Necefabad şehrinde sürmekte olan protestolarda, bir göstericinin polise ateş açması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi ise yaralandı.
IRIB TV Telegram hesabından, saldırganın uzun namlulu bir av tüfeğiyle ateş açtığını duyurdu.
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