İran'da polise saldırdılar: Ölü ve yaralılar var

Reuters'ın haberine göre İran'ın Najafabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, İran'ın Necefabad şehrinde sürmekte olan protestolarda, bir göstericinin polise ateş açması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi ise yaralandı.

​IRIB TV Telegram hesabından, saldırganın uzun namlulu bir av tüfeğiyle ateş açtığını duyurdu.

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