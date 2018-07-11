İran'da korkunç kaza petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı

Senendec kentinde yolcu almak üzere park halinde olan otobüse petrol tankeri çarptı. Kazada otobüs yolcularından 15'i ile tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Entekhab haber sitesine göre, gece yarısı meydana gelen kazada yaralanan otobüs şoförü Çiyako Kerimi, olayla ilgili açıklama yaptı.

Kerimi, otobüsün park halinde olduğunu ve kaza sonucu 17 yolcudan 15'inin öldüğünü söyledi.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Senendec Terminali'ne yakın bir bölgede Dr. Hüseyni Bulvarı'nda yolcu almak üzere park halindeki otobüse petrol tankerinin çarpmasıyla meydana gelen şiddetli patlamada tanker sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Olayda yaralananlara dair bilgi verilmedi. Patlama ve yangından etraftaki birçok aracın zarar gördüğü de belirtiliyor.