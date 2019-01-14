İran'da kargo uçağı düştü: 7 ölü

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında bir kargo uçağı düştü. Elborz iline bağlı Sefadeşt kırsalında düşen uçağın 707 tipi bir kargo uçağı olduğu belirtildi. Kırgızistan'dan İran'a gelen uçağın piste inişte alçalmaya geçtiği sırada kontrolden çıktığı bildiriyor.

Uçakta bulunan 16 kişiden en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı kurtulduğu belirtildi.