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İran'da işler değişti Ruhani'ye hesap soracaklar

İran'da işler değişti Ruhani'ye hesap soracaklar

İran'da ekonomik kriz tavan yaparken ilk kez mecliste Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ekonomiyle ilgili soruları yanıtlaması talebiyle sunulan soru önergesi kabul edildi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 15:58 - Güncelleme: 01-08-2018 15:58

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp Tahran'a yeniden yaptırım uygulamasına koşut olarak İran'da döviz krizi tavan yaparken riyalin 2018'deki değer kaybı yüzde 130'u geçti. 

Aralık 2017'den beri ara ara ekonomi temelli protesto gösterilerine sahne olan İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez ekonomiyle ilgili sorulara cevap vermek üzere meclise çağrıldı.

80 MİLLETVEKİLİ SUNDU...Meclis Başkanı Ali Laricani, 80 milletvekili tarafından Ruhani'nin yanıtlaması talebiyle başkanlık divanına sunulan soru önergesini kabul etti.

'EKONOMİ ÇÖKÜYOR'...Meclis Bütçe Komisyonu üyesi Cihanbahş Muhibbiniya, milletvekillerine hitabında, "İran ekonomisi çöküyor! Lütfen gözlerinizi açın. Öncelikli konuları meclis gündemine getirmediği için Ruhani hükümetinden şikayetçiyiz" diye çıkıştı. 

BİR AY İÇİNDE YANITLAMAK ZORUNDA...Kabul edilen önergeye göre, İran Cumhurbaşkanı, 80 milletvekilinin sorularını bir ay içinde meclisin açık oturumunda yanıtlamak zorunda.

DÖVİZDEN PAHALILIĞA, AMBARGOLARDAN İŞSİZLİĞE...Meclisin, Ruhani'den, hükümetin döviz piyasası ve ürünlerin fiyatını kontrol etme konusundaki başarısızlığı, bankacılık ambargoları, işsizliğin düşürülememesi, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışa ilişkin sorulara cevap vermesini isteyeceği belirtildi.

ABD'de Barack Obama başkanken 2015'te imzalanmış ve Ruhani tarafından 'büyük başarı' olarak sunulmuş nükleer anlaşmaya rağmen İran bankalarının uluslararası finans piyasalarına erişiminin neden hala engellendiği de sorular arasında.

GÖREVDEN ALINMASI İSTENEN BAKANLAR...25 Temmuz'da Ruhani'nin Merkez Bankası Başkanlığına Veliyullah Seyf'in yerine Abdunnasır Himmeti getirmesi, ekonomi ekibini değiştirmesine yönelik baskıları durdurmaya yetmedi.

31 Temmuz'da 200 milletvekili, Ruhani'ye açık mektup yazarak, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu oldukları gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Çalışma Bakanı Ali Rebii'nin görevden alınmasını istedi.

MECLİSTEN AZİL TEHDİDİ ...Tahran milletvekili Ebulfazl Suruş, görevden alınmamaları halinde sözkonusu isimlerin meclis tarafından azledileceğini iddia etti.

ÇALIŞMA BAKANI HAKKINDA GENSORU KABUL EDİLDİ...Ardından Çalışma Bakanı Ali Rebii hakkında verilen gensoru önergesi mecliste kabul edildi. Rebii'den 10 gün içinde kendisini mecliste savunması talep edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • bizimkiler anlamaz 01 Ağustos 2018 16:05 bu mollalar defolup gitmeden şeri kanunlar değişmeden iran halkına huzur yok .dinle devlet yönetmenin sonucu sıfır elde var sıfırdır.İranlılar anladı suud halkı bile anladı da bizimkiler anlamadı

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