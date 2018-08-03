İran'da halk isyan bayrağını çekti!

İran'ın çeşitli kentlerinde günlerdir süren ekonomik sorunları protesto gösterileri başkent Tahran'a sıçradı.

Ülkede üç gün önce İsfahan'da patlak veren bugün de İsfahan'la birlikte Meşhed, Şiraz gibi kentlere yayılan ekonomik sorunları protesto gösterileri Tahran'a uzandı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Gösterilere katılan eylemcilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde eylemcilerin, Tahran'daki "Veliasr Meydanı" yakınlarındaki çöp konteynerlerini ateşe verdikleri görüldü.

Sloganlar atarak yürüyüşe geçen onlarca eylemciye, yoldan geçen sürücülerin de korna çalarak destek vermeleri dikkati çekti.

İsfahan'da üç gün önce başlayan pahalılığı protesto gösterileri bugün de Meşhed ve Şiraz kentlerine yayılmıştı.