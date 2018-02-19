SON DAKİKA

İran'da düşen yolcu uçağının enkazı bulundu

İran'dan gelen son dakika habere göre, dün düşen ve 66 kişiyi taşıyan yolcu uçağının enkazı bulundu.

İsfahan kentinin güneyindeki Dina dağına çarpan uçağın enkazının, 3 bin 800 metre yükseklikteki dağlık bölgeye dağılmış olduğu ve olumsuz hava şartları nedeniyle bu noktaya ulaşmada zorluk yaşandığı kaydedildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İran Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Müçteba Seradeki, enkazın yerinin tam olarak tespit edilmesi için Avrupa ülkeleri ve Çin'den uydu görüntüleriyle destek vermelerinin talep edildiğini açıklamıştı.

HAVA ŞARTLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Helikopterler elverişsiz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılamazken, karadan oluşturulan ekiplerin tahmin edilen bölgeye sevk edilmesi planlanıyor.

66 YOLCU TAŞIYORDU

İran'da dün sabah saatlerinde Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları şirketine ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüştü. Kazanın ardından, uçakta bulunan 66 kişiden kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

  • Güncel 19 Şubat 2018 14:57
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